Un appartement parfait pour inspirer vos projets personnels

L'un des moyens les plus efficaces pour agrandir votre intérieur est de réduire les cloisons au minimum. Créer des pièces ouvertes les unes sur les autres pour un style plus épuré et moderne et afin d'éviter la sensation d'être oppressé.

Ici, les architectes d'intérieur ont choisi de garder le même revêtement de sol à travers la cuisine et le salon ce qui renforce l'harmonie entre les pièces et leur luminosité.