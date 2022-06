Une Maison Écolo qui Cache bien son Jeu!!

Le projet consiste en la réalisation d’une maison familiale sur un grand terrain en pente en bordure de forêt, offrant des vues lointaines.

Le programme est simple, typique : Toutes les pièces nécessaires au confort des petits comme des grands agencées de façon astucieuse et ouvertes sur un extérieur arboré pour plus de lumière et de charme ! La maison se compose de 3 chambres d'enfants, une salle de bains, une suite parentale avec ses dépendances pour l'étage. Au rez de chaussée, on continue la visite en découvrant un grand séjour et sa cuisine ouverte, ainsi qu'un petit bureau, intégré dans l'espace de vie. On finira par découvrir un sous sol atypique avec son garage, un studio de musique et des locaux techniques et de rangement.

L'architecte a su jouer avec les ouvertures, telles que les fenêtres disposée de sorte à inonder l'espace de lumière naturelle ou le balcon qui formant brise soleil sur le rez de chaussée, et avec les espaces qui s’emboîtent harmonieusement pour former un tout logique et chaleureux.

Le chantier a duré 8 mois et demi, et nous vous proposons de découvrir le résultat de suite.