Un appartement de 90 m² à copier pour sa luminosité et ses matériaux

Le chef-d'œuvre de cette maison est certainement la salle de bains. Ici, en plus de trouver les soins et la qualité qui caractérise le reste de la maison, il y a aussi une touche très personnelle et une note de caractère vraiment intéressante. Alors que dans la plupart des pièces a dominé la couleur blanche, on trouve ici des motifs et des textures spéciales très agréables.