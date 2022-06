La conversion d'un grenier abandonné en un appartement moderne et rustique !

Le grenier est une pièce souvent laissée à l'abandon. Poussiéreux et délaissé, il sert souvent d'espace de stockage où s'entassent des souvenirs dans des cartons, photographies jaunies de membres de la famille oubliés… Pourtant, avec un peu de moyens et une bonne dose de pugnacité, il est possible de transformer son grenier en un véritable espace de vie. C'est le défi qu'ont relevé les architectes du cabinet espagnol de A54INSITU basé à Zaragoza.

On vous fait visiter sans plus tarder !