La transformation radicale de 5 salles de bain horribles

Adieu les sanitaires et les rideaux roses qui accumulent seulement humidité et moisissures. Bonjour à la cabine de couche en verre, aux meubles simples et fonctionnels. Bonjour à la luminosité et adieu aux carreaux de fleurs roses. Une salle de bain neutre permet d'inclure des accessoires et différentes couleurs qui ne se démodent pas. C'est une géniale solution qu'ArcKid a donnée à cette salle de bain.