homify 360° : Construction d'une maison sur un terrain en pente

Traversons les Pays de la Loire afin de découvrir une réalisation du cabinet d'architecture nantaise Mélaine Ferré Architectes. C'est une propriété à l'ossature boisée qui nous y accueille. La volumétrie de l'ensemble nous interpelle tout autant que son revêtement extérieur s'implantant à merveille dans un paysage architectural vernaculaire tout autre. Le projet Modu, tel est son nom, répond à plusieurs critères : contrainte budgétaire, construction d'un bâtiment durable et respect de la réglementation de la ZAC. Ce type d'architecture surprend puisqu'il remet en cause nos perceptions du bâtiment, son contenu mais également le contexte. Le paysage environnant et les habitudes des habitants sont ainsi pris en compte dans la définition du projet architectural.