10 astuces pour décorer vos murs

Une maison personnalisée, on en rêve tous, mais qui est véritablement capable de poser un papier peint ou de peindre correctement ? Ou, si on en est capable, en a-t-on vraiment le temps ? Alors quand il s’agit de décorer les murs, on aime souvent aller à la simplicité sans pour autant rogner sur le style ! Voici donc des propositions pour habiller les murs de la maison qui impliquent tout au plus de savoir planter un clou !

Intéressés ? C’est par ici !