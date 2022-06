8 conseils déco pour aménager l'entrée de son appartement !

Ah l'entrée… ! Lieu de passage, d'entrées et de sorties, on ne pense pas toujours à soigner sa décoration. Pourtant votre entrée est le premier endroit de la maison que vos invités découvriront en entrant chez vous. De plus, dans nos appartements citadins de plus en plus petits, chaque mètre carré compte, alors pourquoi laisser un espace vide dans votre vestibule plutôt que d'y placer par exemple, des placards ou/et des miroirs pour attraper son manteau avant de partir avant de claquer la porte et de courir au travail…

Alors si vous voulez faire rimer entrée et fonctionnalité, lisez la suite de cet article !