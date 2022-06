Tout pour l'éclairage de votre façade!

Nous l'avons déjà dit et nous le répétons : l'éclairage est un point majeur de tout foyer qui se respecte. Si la notion d'éclairage intérieur est déjà bien diffusée, il y a encore beaucoup de travail quant à l'éclairage extérieur. Il est vrai que la question de la nécessité d'un éclairage extérieur se pose parfois ; il peut sembler inutile, onéreux et gaspilleur d'électricité.

Or ce n'est plus vraiment le cas de nos jours, tant par les innovations techniques qu'esthétiques. Avec la technologie de lampes à Led votre consommation d'électricité n'en sera que guère plus élevée, même si elles sont un peu plus coûteuses qu'un ampoule ou un projecteur classique à l'achat.

L'autre point est d'ordre esthétique. La maisons nouvellement construites n'hésitent plus intégrer de forts élément géométrique, qu'un bon éclairage nocturne saura mettre en valeur. Notons toutefois que cela tient aussi pour les maisons plus anciennes, voire même les châteaux. Qui n'apprécie pas de voir quelques beaux détails sur une façade, délicieusement mis en valeur par un éclairage doux?

Déjà convaincu? Alors allons y!