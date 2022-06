9 astuces pour votre petite salle de bain que vous devez essayer

Tandis que la présence d'une baignoire dans la salle de bains est grande, parfois ce n'est pas toujours un élément pratique à inclure si vous avez un plus petit espace pour travailler.

Optez au lieu de cela pour le bon sens, une douche branchée et spacieuse avec du verre transparent. C'est beaucoup plus pratique en termes d'espace et peut toujours être très relaxant. Le verre transparent fera que la douche se fonde dans le reste de la conception de salle de bains, créant une zone qui semble beaucoup plus spacieuse.

Regardez ces 12 douches sensationnelles pour votre salle de bains et vous ne manquerez pas de baignoire pendant une seconde!