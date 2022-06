Comment ne plus avoir froid dans son appartement ?

Alors que l’hiver approche, que faire lorsque la température baisse au dehors mais aussi à l’intérieur de son propre appartement ? Il existe quelques solutions « do it yourself » comme par exemple de ne plus quitter son manteau ni ses gants, une fois rentré chez soi. Mais cette solution est loin d’être optimale et va à l’encontre de la sensation de cocooning qu’on désire particulièrement les soirs d’hiver. Alors bien sûr, la solution qui apparaît la plus simple et la moins fastidieuse est d’augmenter le chauffage, cependant elle engendre plusieurs inconvénients : la température étant souvent mal maîtrisée, l’appartement est souvent surchauffé, ce qui n’est pas bon pour la santé, de plus on gaspille de l’énergie, ce qui est mauvais pour notre planète, enfin la facture de gaz ou d’électricité augmente drastiquement. Pour pallier ces préoccupations, voici quelques trucs et astuces pour conserver une température ambiante agréable à peu de frais.