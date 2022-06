La Réhabilitation incroyable d'une Vieille Maison.!!

C'est dans la province de Livourne en Toscane que nous nous rendons sans plus attendre pour notre rubrique Avant & Après. En exclusivité pour ce week-end pascal nous assisterons à la résurrection d'une ancienne bâtisse. C'est au beau milieu de la nature, entourée d'arbres majestueux et sans voisins presque qu'elle fut construite. 450 mètres carrés et deux étages ont vu trois générations s'y succéder. Après de bons et loyaux services c'est tout naturellement qu'elle méritait une cure de jouvence !

Nos experts de chez MC2 Architettura ont mené à bien ce projet et c'est avec brio qu'ils ont su lui insuffler une nouvelle vie ! C'est sans plus attendre que nous vous proposons d'admirer le résultat.