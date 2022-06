Comment donner de la Grandeur à vos pièces?

Pour agrandir visuellement un espace, il faut savoir se débarrasser des meubles superflus et aller à l'essentiel. Heureusement, homify regorge de ressources et d'exemples dans le style minimaliste qui vous aideront à agencer votre pièce pour la rendre visuellement plus grande.

Pour aller à l'essentiel, il faut tout d'abord se questionner sur la fonction de la pièce : ce pour quoi elle est essentiellement utilisée. Adopter cette logique vous aidera à faire des choix et opter pour les meubles qui rempliront le mieux la fonction de la pièce, sans options et éléments superflus. Une chambre minimaliste comportera ainsi un lit, un espace pour ranger des vêtements, une chaise, et des éléments de lumière. Le tout dans une pièce claire au sol lisse et sans tapis. L'exemple pousse ici à l'extrême le style minimaliste. Faites vos choix en fonction de ce qui vous donnera le plus de confort et de bien être. Après tout, une chambre se doit d'être relaxante et pas trop froide. Trouvez donc l'équilibre entre minimal, fonctionnel et attrayant.