Nous parions que vous n'avez pas nettoyé ces coins de votre maison depuis au moins un an !

Nous imaginons bien que vous passez régulièrement un coup de torchon sur la hotte de votre cuisinière. Mais depuis combien de temps ne l'avez vous pas récurer de fond en comble ? Pensez à la dernière fois où vous êtes monté sur une chaise accompagné d'une bassine, d'une éponge savonneuse et de vos fidèles gants pour éponger les angles de votre hotte. Et à la dernière fois où vous avez retirer les petits objets posés dessus pour les nettoyer et dépoussiérer la partie supérieure de celle-ci ? Alors armez-vous de courage et dégraissez bien complètement un élément de votre cuisine qui a tendance à se salir très rapidement. Vous ne pourrez pas dire que l'on ne vous y pas fait penser ;) !