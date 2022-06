La Maison d'un couple d'immigrés espagnols..!

On peut dire que le patio est l’élément de transition entre la zone de jour et la zone de nuit, la partie publique et la partie privée de la maison. Dans sa partie arrière, s'effectue la distribution des différentes chambres, de façon à ce que le couloir ne soit pas un endroit obscur et aveugle, mais un espace chaud et lumineux. Le bois a aussi beaucoup à voir avec ceci. Ce matériel est le protagoniste de nombreux éléments de la maison, sous forme de palettes, contre-plaqués phénoliques, tableaux de rasage et mobilier, invitant les propriétaires a jouir de sa texture nues et agréable au toucher. .