Une Maison Familiale Totalement BLUFFANTE.!!

Une villa contemporaine qui s'illustre par sa forme cubique. Une forme de plus en plus prisée par les acheteurs de par son aspect intrinsèquement moderne et son style audacieux.

Pratique et fonctionnelle, cette maison cubique se distingue par ses lignes épurées et son volume exceptionnelle. La façade partiellement vitrée offre une luminosité naturelle et optimale autant au premier, qu'au second étage de cette impressionnant double volume.. Tandis que l'utilisation de trois matières offre une consistance étonnante à cette maison ainsi constituée d'une structure en béton et d'un module en bois.

Et si les maisons cubes vous attire grâce à leur design original, le fonctionnalité et leur moindre coût, je vous invite à consulter cet article cet article

qui offre une sélection exceptionnelle de dix maisons cubes.