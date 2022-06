2 maisons de plain pied à couper le souffle !

Concentrer les espaces de vie sur un seul étage permet de réduire de matière drastiques vos dépenses énergétiques. En matière de construction, les temps et les coûts de travaux se verront nettement réduits puisqu'il y a pas à bâtir d'étage.

Sur les deux maisons que nous vous présenterons aujourd'hui, cette maison est la plus grande et totalise une superficie de 140 mètres carrés. Son aspect général est plutôt traditionnel, avec son toit en tuiles et les jolies arcades qui modèle sa façade. L'utilisation de deux couleurs apporte une touche de vivacité et de chaleur à la façade dont il résulte une atmosphère familiale, accueillante.