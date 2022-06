Vestiaires et dressings d'exception !

Mariage parfait des couleurs, des teintes et des matériaux, cette entrée inspire harmonie et élégance. Hommage au passé avec la porte d'entrée à vitre quadrillée qui semble se refléter au sol où il nous est donné d'admirer ce magnifique carrelage à motifs typique des intérieurs versaillais. Deux chaises d'écoliers semble-t-il ont été peintes en noir formant ainsi un trio parfait avec la couleur de la porte d'entrée et ces grandes portes vitrées qui permettent d'avoir accès à l'extension de la bâtisse. Sur la gauche le rangement en la personne de ces trois placards muraux vêtus d'une teinte dégradée très pâle de vert et de gris, une des 5 couleurs de l'année 2015 ! Classe et prestance se dégagent de cette entrée signée Richard Guilbault Architecte. Nous vous invitons à jeter un coup d’œil à l'ensemble du projet :

- homify 360°: Visite d’une extension à Versailles