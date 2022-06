Rénovation : Triplex Ile de la Jatte

La cuisine est spacieuse et lumineuse du fait des grandes baies vitrées qui ont été intégrées à la conception. Réalisées sur mesure, ces baies de verres en plus d'agrandir visuellement l'espace de la cuisine créent à la fois une connexion et une séparation avec le salon et la salle à manger. L'air sophistiqué de cette cuisine nous séduit. Les matériaux employés pour sa conception tels que l'acier brossé et le granit noir participent à la création d'un espace chic et élégant. Notons la paroi murale peinte d'un joli jaune moutarde qui apporte dynamisme à la pièce et qui fait écho au mobilier présent dans la salle de séjour.

A l'arrière-plan, le papier peint graphique ajoute lui aussi du rythme aux espaces sobres et élégants.