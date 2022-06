A la découverte d'une incroyable villa

En entrant dans la maison, on ressent tout de suite l'impression de paix et de sérénité qui règne dans ce lieu. Cet intérieur est intemporel, il dégage une atmosphère de vieille maison de famille, tout en restant résolument ancrée dans la vie moderne. Encore une fois l'éclairage est conçu intelligemment par de discret spots et appliques, en plus des lampes d'appoints. Le sol est ici aussi recouverte de tomettes, ce qui une impression de continuité entre l'intérieur et l'extérieur.