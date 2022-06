Restructuration à la Provençale

Nous tombons directement en pavoisons devant ce superbe salon s'ouvrant sur une double hauteur laissant apercevoir l'étage. Nous rappellent les colonnades antiques mais dans un style méridional, la succession des voûtes à l'étage confère un charme majestueux à l'espace.

S'articulant autour d'une très belle cheminée d'époque en pierre, la pièce respire la convivialité et on s'y imagine très bien recevoir ses amis et famille ou bien y passer une soirée intime avec l'être aimé. Mélange de modernité et d'authenticité, les architectes ont su trouver la formule exact pour sublimer ce lieu unique.