Trésor Retrouvé dans les caves d'un Château à Saint Emilion

Certes moins esthétique qu'une salle de dégustation, un local de stockage est néanmoins indispensable pour tout vigneron qui possède une production conséquente.

Ici aussi, l'isolation se doit d'être optimale d'où l'utilisation de faux plafond shedisol, des panneaux rigides en laine de verre revêtus d'un pare-vapeur en kraft aluminium sur une face, renforcé de deux voiles de verre et rebordé sur deux côtés.Le shedisol possèdent de nombreux avantages, ainsi il n'es pas un critère de surprime d'assurance incendie, son aspect final est esthétique et discret tandis que son temps de pose est rapide et confortable grâce à sa légèreté et sa rigidité.