20 améliorations pour votre maison qui n'ont pas besoin d'un permis de construire (1ère partie)

Lorsqu'il s'agit de créer plus d'espace, les conversions de grenier sont un des compléments les plus populaires – et ils ne peuvent pas exiger de permis de construire. Cependant, ceux-ci ne peuvent pas être assis plus haut que la partie la plus haute de votre toit existant, ou s'étendre en avant du plan de toit sur l'élévation principale.