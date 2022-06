10 idées pour décorer vos murs auxquelles vous n'avez jamais pensé

La tapisserie est l'un des renouvellements les plus faciles à appliquer, à obtenir, et économiquement viables, mais si vous voulez faire quelque chose d’unique et différent de toute autre tapisserie, alors choisissez un design métallisé et ajoutez quelques contrastes qui peuvent être créé avec des lumières, ou avec des structures ou des détails opaques pour rendre le tout plus élégant.