Le meilleur de la semaine: DIY, Astuces gain de place et Rénovations

Croyez-le ou non, l’un des matériaux préférés pour ce genre de recyclage sont les palettes de manutention industrielle, qui sont à la base de simples plateformes utilisées pour transporter des marchandises grâce à des chariots élévateurs. Mais ces palettes présentent plusieurs avantages cruciaux : elles sont en bois ; elles ont toute une face strictement plate et plusieurs supports de bois très résistant sur la face creuse ; et enfin, elles sont standardisées. Elles sont donc faciles à obtenir et à manier –mais que peut-on donc faire avec ces palettes ? Eh bien, vous pourrez vous en servir dans votre jardin, votre chambre à coucher, votre cuisine, et pour vos meubles de salle de bain, c’est garanti ! Homify vous emmène aujourd’hui dans le monde du DIY (Do-It-Yourself) pour découvrir une nouvelle façon de faire des meubles à partir de ce matériau étonnant.

Découvrez donc Comment transformer des palettes de bois en mobilier incroyable?