L'incroyable transformation low-cost d'un petit appartement !

Bien que la cuisine a conservé le même format , elle a été modifiée de sorte qu’elle maintenant non seulement a un look beaucoup plus moderne, mais est également beaucoup plus pratique. Les nouveaux meubles sont simples, moderne et fonctionnel. Le plancher d'érable a été remplacé par un granit, un matériau plus élégant et très durable. Les nouvelles tuiles sont la transformation la plus évidente, complètement changer le visage de la cuisine.