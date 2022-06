FabLabHouse : La maison individuelle à énergie positive!

Le bois et les formes rondes de cette construction se font écho pour un ensemble logiquement chaleureux qui procure un sentiment de bien être dans la maison ! Comme vous pouvez le voir, les formes sont douces, progressives, l'espace à l'air douillet et confortable, il dégage une ambiance très cocooning !

En agrémentant le sol de tapis, de coussins de couleurs vives, on ajoute plus de chaleur en maintenant l'idée de cocon délicat et coquet : On voudra s'exclamer chaque fois qu'on rentre chez soi, après une journée harassante : Home, sweet Home! car oui, on se sent bien dans cet atmosphère naturel et douillet aux couleurs de l'automne et aux matières douces, telles que la laine ou le feutre.