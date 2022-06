Comment aménager un Jardin qui invite au Bien-être?

Créer du relief en jouant sur les différences de niveaux va permettre à votre espace vert de sembler plus vaste et surtout plus dynamique. En réalisant des creusées et des remblais, vous pourrez donner lieu à des zones surélevées qui conviendront parfaitement à certains massifs de fleurs et des zones en dénivelé pouvant accueillir des arbustes ou arbres fruitiers. En façonnant votre jardin de cette manière, vous donnerez naissance à des zones d'ombre et de plein ensoleillement, mais également à des zones plus irriguées naturellement et à d'autres plus sèches. De cette manière vous pourrez planter une plus grande diversité d'espèces et améliorer la richesse végétale de votre jardin.