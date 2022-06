homify 360° : Un immeuble de blanc immaculé rue des Poissoniers

En ce premier avril, nous ne pouvions pas passer à côté de ce projet situé rue des POISSONniers à Paris ! C'était un peu trop facile, j'en conviens parfaitement ! Il n'en reste pas moins que ce projet a su piquer notre curiosité chez homify. Situé dans un quartier changeant de visage architectural, nous découvrons ce projet des architectes François Marzelle et Isabelle Manescau de l’agence Maast Architectes. Les experts ont ainsi réalisé un immeuble de 495 m² abritant 6 logements sociaux locatifs sur sept niveaux pour le compte de la RIVP, la Régie immobilière de la ville de Paris. Le clou du spectacle et l'élément visuel le plus frappant de l'édifice sont sans conteste ce parement Carea blanc capable d'attirer la lumière comme les regards.