Rénovation en Profondeur pour cet Appartement de 64 m².!!

Lignes épurées, sobriété et modernité sont les maître-mots de cette réalisation. On respire et on a de la place dans ce nouvel espace totalement reconfiguré puisque l'ancienne chambre est devenue cuisine afin d'orienter les pièces de vie au sud-ouest. Un quadrillage d'éléments de rangement aux façades blanches offrent pléthore d'espace de stockage. Le recouvrement de la crédence rappelle la pierre volcanique, furieusement tendance. Le mobilier est de style scandinave : simplification des formes et usages de matériaux naturels. La continuité est parfaite enter le parquet massif qui se prolonge en chaises et se termine avec la planche de bois cirée de la table.