Les plus Belles Maisons de la Semaine

Cet espace de 70m² était à l’origine un ancien atelier sans lumière naturelle et situé en contrebas de la maison et surplombé d’une terrasse. Le projet s’est donc attaché à rendre cet espace le plus qualitatif possible en travaillant sur des ouvertures offrant vues et lumière à chaque instant. Nous avons ici un magnifique petit loft logé au cœur d'un environnement résidentiel boisé. Cet appartement regorge de petits détails très intéressants. C'est aux architectes de l'agence aadd+ que nous devons cette superbe réalisation.