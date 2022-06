Tout pour réussir ses fêtes de Pâques!

C'est l'heure de la chasse aux œufs et des excès de chocolat sous toutes ses formes! Pâques est là et le temps d'une journée, oublions nos bonnes résolutions et dégustons plus que de raison les douceurs emblématiques de cette fête.

C'est avec une chronique ovoïde que nous nous proposons aujourd'hui d'accompagner votre journée pascale. Et pour cela nous avons réalisé une sélection d'objets décoratifs et d'ustensiles design reprenant la thématique de l’œuf! Symbole de la naissance et du cocon protecteur, de la gestation ainsi que de la perfection de la forme, l’œuf sublimé et transfiguré par Fabergé et ses chefs-d'œuvre de l'art joaillier. Les œufs de Pâques impériaux réalisés par Pierre-Karl Fabergé sont encore considérés comme la toute dernière grande série de commissions pour objets d'art.

Laissons-nous enivrer par la rêverie et suivons ensemble le patrimoine que l’œuf a apporté au design contemporain.