7 crédences dynamiques pour une cuisine au top !

Place à cette barre de crédence rouge unie faisant écho au carrelage au sol. Les motifs fleuris rétro de ce derniers paré de pointes de noir, gris et bordeaux sur un fond blanc forme uen jolie association avec cette crédence de couleur unie. Une certaine rythmique naît de l'association de ces deux éléments. Le reste de l'espace est doté de blancs et tons clairs permettant d'agrandir l'espace. Ainsi, cette pointe de rouge permet de vivifier la pièce et de la rendre chaleureuse