Avant & Après : rénovation d'une maison des années 20

Cette photographie en noir et blanc nous donne un aperçu de la bâtisse âgée de 91 années. La façade est obscurcie par l'emprise du temps et force est de constater que le jardin a connu des jours meilleurs. Dans sa globalité la maison n'était pas en si mauvais état. Seul le grenier se devait d'être rénové entièrement en respectant les choix des propriétaires. L'installation d'un troisième velux, une isolation optimisée au sous-sol, la restructuration du jardin et de la cuisine sont les éléments phares de ce projet. Voyez par vous-même !