Zoom : coucher de soleil sur les hauteurs de Biarritz !

Idéalement située au sud de Biarritz et à seulement 350 m de la plage, cette somptueuse villa de 240 mètres carrés offre une vue à couper le souffle sur les environs. Chaleureuse et raffinée elle n'est pas excessive et tape à l’œil. C'est pour cela qu'elle a attiré notre attention. Coupée du monde et à l'abri des regards, elle se fond parfaitement dans le paysage végétal avec ses notes boisées. Le coucher de soleil sublime cette terrasse et nous attire vers ce système de voile d'ombrage signé Umbrosa avec qui la Maison Ehia collabore. Ce système de protection solaire est à la fois solide, facile d'utilisation et esthétique. Rapprochons nous !