Comme au spa dans ma baignoire extérieure !

Gonflable, c'est encore mieux ! Un bain à tourbillons est une sorte de large baignoire, équipée d'un système d'injection d'air pulsé et d'eau sous pression, ce qui permet un type de massage doux et aquatique ayant des effets bénéfiques sur tout l'organisme. Profitez donc de ces sensations saines et bienfaisantes où que vous soyez et avec la personne de votre choix grâce à ce modèle hyper transportable et léger, se gonflant et se dégonflant en un clin d’œil.

Au moyen du petit compresseur intégré, l'installation et la mise en service sont simplifiées pour vous permettre de vous adonner à la relaxation uniquement.