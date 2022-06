Magasins cool – faire du shopping un plaisir

Ce caviste est situé dans un petit village italien, et la manière dont la boutique a été pensée nous évoque immédiatement la tradition et le local. Grâce à des matériaux naturels provenant de la région, à des détails raffinés et pleins de charme et à un parfait équilibre entre tendance et tradition, le client sera plongé dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.