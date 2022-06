Coup de Jeune XXL et Extension Bois !!

C'est un séjour vaste et lumineux qui s'est greffé au bâtiment existant en la personne de cette extension en bois et zinc. La verticalité du bardage de zinc couleur écorce s'impose en douceur dans le paysage et se fond parfaitement avec cette pelouse vert fluo. Une dalle faite de bois fait office de tapis extérieur et vous invite à vous avancer davantage. Une immense porte-fenêtre permet à la lumière de pénétrer les lieux. Rappelons au passage que l'optimisation de l'espace ainsi qu'un travail sensible et minutieux sur la lumière étaient les deux défis majeurs de ce projet.