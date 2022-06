Paris : Grenier rénové en studio pour étudiant

Se loger à Paris relève de la gageure pour bon nombre de personnes. Cela est particulièrement compliqué pour les jeunes étudiants dont le budget est plus que restreint. Redoubler d'inventivité et de patience s'avère nécessaires à tout amoureux de la ville souhaitant y déposer ses valises. Quels logements pour les étudiants? Les jeunes étudiants n'ayant pu obtenir de chambre universitaire, se tournent vers les studettes également appelées chambres de bonne, les studios, ou les appartementsen colocation. Nous vous présentons aujourd'hui un grenier rénové sous les toits de la Place Saint-Sulpice ! Vous découvrirez que vivre sous les combles peut être des plus charmants et chaleureux ! Les greniers poussiéreux abritant chaises de grands-mères et objets inusités sont de véritables diamants à l'état brut qui ne demandent qu'à être taillés ! C'est aujourd'hui l'Atelier Sylvie Cahen qui nous dévoile ce projet de réhabilitation de grenier en studio fonctionnel.