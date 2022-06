Quels sont les pièges à éviter lors de la construction d'une maison modulaire?

Faire monter des modules sur les hauteurs, est une difficulté que peut présenter une maison modulaire, car la rapidité de mise en oeuvre permet des économies substantielles sur les frais intercalaires. Originale et contemporaine la maison modulaire sait s’adapter et évoluer suivant les besoins, même si Les plus vieilles maisons dans le monde sont en bois, elles résistent parfaitement au feu, mieux que le métal ou que le béton, etson entretien n’est pas plus important qu’une maison dite traditionnelle.