La transformation incroyable d'un appartement démodé

La chambre semble plus propre, plus moderne. Les meubles démodés ont été substituées par des pièces modernes qui n'occupent pas tant d'espace. Les couleurs claires rendent l'endroit plus spacieux et moderne. Un autre détail brillant de ce avant et après est le changement du revêtement de sol. Auparavant : une surface de bois clair prenait possession de tous les espaces. Après la rénovation : le est dans le ton blanc et lumineux qui font se détaché chaque détail.