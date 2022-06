Une Maison Familiale vraiment Unique !!

Une maison, un seul niveau. Cela semble étrange à dire, mais pour ceux qui envisagent de construire une nouvelle maison, cela semblerait être une très bonne option pour plusieurs raisons. Premièrement, les coûts sont réduits avec une maison individuelle sur un étage: aucune mesure, aucune installation nécessaire sur le second niveau. Enfin ce type de logement est aussi pratique que des appartements, mais aussi indépendant qu’une villa. Enfin les coûts d’entretien, - chauffage par exemple – ne sont pas excessifs. Les maisons sur un niveau peuvent également avoir un look élégant et contemporain. Aujourd'hui, nous montrons un exemple idéal pour une famille moderne et entreprenante, peut-être même la vôtre. Le projet a été mené par le cabinet BiuroProjektowe MTM Styl.