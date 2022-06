Une Magnifique Maison en SAPIN!

L'entrée de la maison familiale est protégée contre la pluie et la neige. La porte d'entrée a été insérée sur le côté de la maison pour donner directement sur la rue. Cela garantit que l'on se sent en sécurité, même avant d'entrer dans la maison. Sur cette image on peut très bien voir la polyvalence du bois: les bardeaux et boiseries contrastent et s’harmonisent à merveille l’un avec avec l'autre et créent une atmosphère particulière.