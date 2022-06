Home Staging: Place à L'élégance dans Votre Maison.!!

Le salon a un look très frais et moderne, rappellant agréablement les années 90, avec le bar incurvé. Il est un environnement unique qui rassemble la cuisine et le salon, mais toutes les fonctions sont distinctes et l'espace est diversifié afin de rendre clair et articulé le système. La cuisine vous permet de vous déplacer confortablement dans la cuisine, elle est assez large et le bar en granit vous permet également d'avoir un espace agréable pour les repas fugaces ou informels, et peut être utilisé alternativement comme une étagère. Les lumières ont été conçus de sorte que les boules de cristal qui surmontent la cuisine donnent un éclairage intense, en plus d'être de belles pièces de décoration.