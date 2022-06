Comment économiser l'électricité dans sa maison?

Initié en 2005, l'objectif pour l'expert THIERRY MARCO ARCHITECTURE était de présenter un nouveau modèle de construction moins énergivore, surtout en électricité, que les bâtiments classiques et moins gaspilleur de terrain que le pavillon de lotissement. Les ouvertures sud sont équipées de stores réglables afin de mieux contrôler ces apports quand toutes les autres ont des volets roulants pour limiter les déperditions nocturnes. Les terrasses et leurs fenêtres seront abritées des ardeurs du soleil par Les fenêtres, de tailles variées qui cadrent le paysage en fonction de l’intimité et des apports en lumière recherchés. Soutenus par l’appel à projet Bâtiments basse énergie en Franche Comté 2006, l'expert a optimisé les solutions techniques et les choix architecturaux, en privilégiant la simplicité et la sobriété au profit de la performance, de la qualité et du confort.