Un dressing qui a du coffre!

Lorsqu'un cabinet de création et d’architecture d'intérieur comme le Studio Putman se penche sur la problématique du dressing on peut être sûr que le résultat sera réussi. Et c'est le cas avec cet appartement dans un esprit Sagan qui fait rimer fonctionnalité et design pour le plus grand bonheur de ses propriétaires.

On voit que l'espace dressing a été aménagé dans un coin de pièce et se compose de tiroirs et de placards. Pratique et astucieux, la penderie est épurée à l’extrême, consistant en un cadre métallique permettant d'y suspendre ses vêtements sur cintres et d'y avoir facilement accès.

On apprécie tout particulièrement ici les parois murales couverts par des miroirs offrant en permanence un reflet sur sa tenue et donnant en même temps une impression de grandeur à l'espace.