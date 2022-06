Home Staging en rouge et blanc

Désireux de vendre son appartement au coeur de Milan, un propriétaire a fait appel à notre expert Gabriella Sala pour l’aider à vendre son bien. Cette dernière est spécialiste dans le home staging, soit la disposition de meubles et d’accessoires pour mettre l’espace le plus en valeur possible et donner des idées aux gens venant visiter (puisqu’il est plus facile de s’imaginer vivre dans un appartement quand il est meublé avec goût, n’est-ce pas ?). Notre expert a choisi du blanc et du rouge pour mettre en valeur ce bien. Résultat : les visites ont triplé et l’appartement a été vendu en deux mois seulement.