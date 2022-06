homify 360°: une maison semi-enterrée ?

Nous voici dans le salon qui présente comme le reste de la maiosn, des tons clairs et du mobilier sobre et élégant. Une pointe de rouge est ici apportée via le pouf afin de dynamiser et vitaliser l'ensemble. Depuis les grandes baies vitrées, les habitants peuvent avoir uen sueprbe vue sur le jardin. Zen et élégance caractérisent ce séjour.