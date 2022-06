Top 5 de la semaine : Astuces et conseils

En ce dernier dimanche de mars, nous ne dérogerons pas à la tradition qui est la nôtre de vous offrir le palmarès de la semaine écoulée. Rétrospective rapide et sélective des articles les plus lus, retrouvez ou découvrez avec notre Top 5 les temps forts qui ont fait notre actualité Déco et Architecture.

Et, particularité hebdomadaire, le printemps semble vous avoir inspiré pour redécorer et réagencer votre intérieur. Il faut dire que la clémence du temps a un effet euphorisant et énergétique tellement agréable en sortie d'hiver. Vous avez donc plébiscité nos sujets focus listant les trucs et les astuces à savoir lorsque l'envie nous prend de tout remanier, changer et/ou nettoyer. Ménage de printemps oblige, l'ambiance est à la fraîcheur et au renouveau.

Sans plus attendre, place à notre classement Best Of ! Le premier de l'année à l'heure d'été!