Zoom : extension en bois abritant une piscine

SECHEHAYE Architecture et Design

SECHEHAYE Architecture et Design

De ce point de vue, nous apprécions les lignes épurées de ce volume. La toiture de la propriété existante se dessine également à l'horizon nous confortant dans l'idée que les deux bâtiments bien que connectés disposent de structures dont les volumes et les ossatures sont bien différents. Le choix du bois fut décisif pour l'armature de la structure, les qualités formelles et les propriétés écologiques intrinsèques à ce matériau ont fini de séduire les architectes. En plus de cela, cette couverture boisée permet à l'extension de s'intégrer harmonieusement à la nature environnante. Le bois utiliss pour le revêtement extérieur est le cèdre rouge.